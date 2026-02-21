Calcio risultati di serie A dopo Juve-Como

La partita tra Juventus e Como ha portato un risultato sorprendente, con i liguri che vincono 2-0. La vittoria si deve alla pressione alta e alle occasioni create nel secondo tempo. La Juventus, invece, non riesce a trovare il ritmo giusto e subisce il gol decisivo. I risultati di questa giornata modificano la classifica e influenzano le prossime partite. La stagione entra nel vivo, e le prossime sfide saranno decisive.

Roma, 21 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Juventus-Como 0-2: 26esima giornata Sassuolo-Verona 3-0, Juventus-Como 0-2, ore 18 Lecce-Inter, ore 20.45 Cagliari-Lazio, domenica 22 febbraio ore 12.30 Genoa-Torino, ore 15 Atalanta-Napoli, ore 18 Milan-Parma, domenica 22 febbraio ore 20.45 Roma-Cremonese, lunedì 23 febbraio ore 18.30 Fiorentina-Pisa, ore 20.45 Bologna-Udinese Classifica: Inter 61, Milan 54, Napoli 50, Roma 47, Juventus 46, Como 45, Atalanta 42, Sassuolo 35, Lazio, Bologna 33, Udinese 32, Parma 29, Cagliari 28, Torino 27, Cremonese, Genoa, Lecce 24, Fiorentina 21, Pisa e Verona 15.