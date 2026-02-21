Calcio Juve-Como 0-2 decidono Vojvoda e Caqueret
Vojvoda e Caqueret segnano i gol che portano il Como a vincere 2-0 contro la Juventus, che perde un’altra partita importante. La causa della sconfitta risiede in errori difensivi e mancanza di calma sotto porta. La Juventus, già sconfitta contro Inter e Galatasaray, rimane al quinto posto in classifica. La squadra torinese cerca di riprendersi, ma il risultato complica la corsa Champions. La prossima sfida sarà decisiva per il suo cammino.
Roma, 21 feb. (askanews) – Dopo Inter e Galatasaray terza sconfitta in una settimana per la Juventus, che perde lo scontro diretto per la Champions (0-2 come all’andata) e resta al quinto posto alle spalle della Roma che chiuderà il turno domani sera. L’avvio è traumatico. All’11’ il Como passa al primo tiro in porta: percussione centrale di Douvikas, apertura per Vojvoda che si accentra e calcia sul primo palo. La conclusione non è irresistibile, ma Di Gregorio sbaglia la respinta e il pallone finisce in rete. È il tredicesimo gol subito dalla Juve al primo tiro nello specchio in questo campionato, un dato che racconta più di tante analisi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Voto a Juve Como: Vojvoda e Caqueret protagonisti, Di Gregorio in difficoltàVojvoda e Caqueret hanno segnato due gol decisivi durante la partita tra Juventus e Como, causata dalla pressione offensiva dei bianconeri.
Pagelle Juve Como: Openda assente, Di Gregogio da incubo! Brillano Vojvoda e CaqueretOpenda si è trovato in ombra e ha deluso le aspettative, mentre Di Gregorio ha commesso errori pesanti nel corso della partita.
Juve 0 - 2 Como #juventus #como #juve #mateslajl
Calcio, Juve battuta dal Como: 0-2Si gioca a buon ritmo, il Como la sblocca già all'11': pesano gli errori di Mckennie e Di Gregorio (il portiere fa un pasticcio), Vojvoda ne approfitta. La Juve è in difficolta, da Cunha scheggia la ... rainews.it
Juventus-Como 0-2, le pagelle: Yildiz sconsolato (5), Openda innocuo (4), Conceicao ci prova (6). Di Gregorio, ma che fai? (5)La sfida tra Juventus e Como si è risolta con il successo dei lariani per 2-0. Decisive le reti di Vojvoda nella prima frazione di gioco e di Caqueret nella ripresa (in contropiede ... leggo.it
