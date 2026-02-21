Calcio Juve-Como 0-2 decidono Vojvoda e Caqueret

Vojvoda e Caqueret segnano i gol che portano il Como a vincere 2-0 contro la Juventus, che perde un’altra partita importante. La causa della sconfitta risiede in errori difensivi e mancanza di calma sotto porta. La Juventus, già sconfitta contro Inter e Galatasaray, rimane al quinto posto in classifica. La squadra torinese cerca di riprendersi, ma il risultato complica la corsa Champions. La prossima sfida sarà decisiva per il suo cammino.

Roma, 21 feb. (askanews) – Dopo Inter e Galatasaray terza sconfitta in una settimana per la Juventus, che perde lo scontro diretto per la Champions (0-2 come all’andata) e resta al quinto posto alle spalle della Roma che chiuderà il turno domani sera. L’avvio è traumatico. All’11’ il Como passa al primo tiro in porta: percussione centrale di Douvikas, apertura per Vojvoda che si accentra e calcia sul primo palo. La conclusione non è irresistibile, ma Di Gregorio sbaglia la respinta e il pallone finisce in rete. È il tredicesimo gol subito dalla Juve al primo tiro nello specchio in questo campionato, un dato che racconta più di tante analisi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

