Calcio Juve battuta dal Como | 0-2

La Juventus subisce una sconfitta inattesa contro il Como, che segna due gol e conquista i tre punti. La partita si accende rapidamente, con il Como che apre le marcature all’11’ approfittando di un errore di Mckennie e di un pasticcio di Di Gregorio. Vojvoda approfitta dell’errore del portiere e mette a segno il secondo gol. La squadra di casa fatica a reagire, mentre il Como mantiene il vantaggio fino al 90’.

17.10 Inattesa battuta d'arresto della Juventus. Allo Stadium, il Como fa il colpaccio (0-2). Si gioca a buon ritmo,il Como la sblocca già all'11': pesano gli errori di Mckennie e Di Gregorio (il portiere fa un pasticcio), Vojvoda ne approfitta. La Juve è in difficolta, da Cunha scheggia la traversa (37'). Nella ripresa, bianconeri d'assalto, ma il Como sembra capace di tenere testa alla squadra di Spalletti. E al 61', su azione di contropiede, Caqueret fa 2-0. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Calcio femminile: nessuno scossone nel sabato di Serie A. La Juve espugna ComoNel pomeriggio di sabato la Juventus ha vinto a Como senza troppi problemi. Il calcio italiano non sta benissimo: la Juve ne prende cinque dal Galatasaray, l’Inter tre dal Bodø GlimtIl calcio italiano soffre dopo le sconfitte recenti. LA SERIE A VA A SCUOLA - Como-Juve Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Champions: Juve travolta dal Galatasaray, Atalanta battuta a Dortmund; Calcio: martedì nero per le italiane in Champions. Juve travolta dal Galatasaray, Atalanta K.O contro il Dortmund; Trofeo Caroli Hotels Under 14 alla Juve, battuta la Lazio in finale; Calcio Serie A – L’Inter dà la spallata decisiva per lo scudetto: battuta 3-2 la Juve. Champions: la Juve batte Mou e si prende i play-off. Tonfo dell'AtalantaSpalletti batte lo Special One. Entrare tra le prime 8 non è impossibile. Si complica invece la corsa della Dea (ANSA) ... ansa.it Juve fuori dalla Coppa Italia, festa Atalanta: episodio Bremer decisivo, poi i bianconeri crollano nel finaleScamacca sblocca su rigore (assegnato da Fabbri dopo essere stato richiamato da Abisso all'on field rieview per il fallo di mano del brasiliano) poi nella ripresa la Dea la chiude con i nuovi entrati ... tuttosport.com #Calcio La #Juventus ha chiesto la grazia per Pierre #Kalulu, dopo la squalifica per la contestata doppia ammonizione di San Siro. Il club bianconero si è rivolto al presidente della #FIGC Gravina per annullare il turno di stop per “Acclarata ingiustizia”. Minim - facebook.com facebook La Juve ha chiesto la grazia per Kalulu alla FIGC (Sky). Per averlo domani contro il Como. Sai cosa vi dico Da interista l'accetterei. Se vogliamo iniziare a lottare tutti insieme contro le simulazioni, cercando di migliorare il calcio e quello italiano, dopo l'ammis x.com