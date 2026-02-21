Calabria | Scrivere per Londra un PC in palio per i giovani talenti
Il premio Ienopoli ha attirato l’attenzione dei giovani talenti calabresi, spinti dal desiderio di scrivere per Londra. La competizione mira a stimolare la creatività tra gli studenti di Belvedere di Spinello, che si preparano a mostrare le proprie capacità in un contest con in palio un computer portatile. La sfida coinvolge i ragazzi della provincia crotonese, pronti a dimostrare il loro talento e a portare avanti i propri sogni.
Calabria in Gara: Il Premio Ienopoli Rilancia Giovani Talenti con Sogni a Londra. Belvedere di Spinello, cuore pulsante della provincia crotonese, si prepara ad accogliere una nuova sfida per i suoi studenti e per tutti i giovani della Calabria. È ufficialmente aperto il bando per la sesta edizione del Premio letterario Annalisa Ienopoli, un’iniziativa che si distingue nel panorama regionale per la sua capacità di coniugare memoria, cultura e opportunità di crescita. L’annuncio, giunto nel pomeriggio del 21 febbraio 2026, apre le porte a un concorso che, anno dopo anno, si consolida come un trampolino di lancio per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
