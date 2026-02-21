Calabria | Oiv nuovo controllo su sprechi e atti della Giunta più

In Calabria, l’Organismo indipendente di valutazione (Oiv) ha avviato un nuovo controllo per verificare le spese della Giunta. Il motivo è l’aumento di segnalazioni su possibili sprechi e irregolarità nella gestione dei fondi pubblici. L’Oiv esaminerà attentamente le pratiche amministrative e i documenti ufficiali. La decisione mira a garantire trasparenza e correttezza nelle attività delle istituzioni regionali. Il monitoraggio si concentrerà anche su alcuni progetti in corso.

Calabria, la Giunta rafforza i controlli interni: l'Oiv diventa il nuovo baluardo contro sprechi e irregolarità. La Giunta regionale della Calabria ha varato un nuovo regolamento per l'Organismo indipendente di valutazione (Oiv), potenziando i meccanismi di controllo interno e puntando a una maggiore trasparenza nell'azione amministrativa. La decisione, formalizzata nei giorni scorsi, mira a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'operato della Giunta, con un particolare sull'efficienza e l'economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche. L'Oiv, composto da esperti esterni, avrà accesso completo agli atti e ai sistemi informativi della regione per svolgere un monitoraggio costante e indipendente. Argomenti discussi: La stretta sull'attività interna alla Regione. Ecco cosa farà l'Organismo indipendente di valutazione.