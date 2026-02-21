Calabria | Lega vara legge per 1000 assunzioni da concorso fine

La Lega ha presentato una proposta di legge per assumere 1000 persone tramite concorso pubblico, con l’obiettivo di ridurre le liste di idonei in Calabria. La misura mira a favorire l’ingresso di nuovi dipendenti nella pubblica amministrazione e a migliorare i servizi locali. La proposta prevede procedure più snelle e incentivi per le assunzioni. La discussione sulla legge sta entrando nel vivo nelle istituzioni regionali.

La Lega punta a svuotare i bacini degli idonei in Calabria: una legge per rilanciare l'assunzione nella pubblica amministrazione. La Lega in Calabria ha presentato una proposta di legge per accelerare le assunzioni del personale idoneo nei concorsi pubblici, con l'obiettivo di risolvere il problema del precariato e delle lunghe attese che affliggono migliaia di professionisti. L'iniziativa, illustrata a Lamezia Terme il 20 febbraio 2026, mira a imporre alla Regione e agli enti locali l'obbligo di smaltire i bacini degli idonei in ogni settore, colmando un vuoto di competenze che frena lo sviluppo della regione.