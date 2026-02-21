Calabria | Croce Rossa in campo 3 giorni tra migranti e nuove sfide

La Croce Rossa italiana ha avviato un tour di tre giorni in Calabria, dopo aver ricevuto numerose richieste di aiuto da parte delle comunità locali. La missione si concentra sull’assistenza ai migranti sbarcati recentemente e sulla gestione delle emergenze nelle zone più colpite. Rosario Valastro, presidente dell’organizzazione, ha visitato diversi centri di accoglienza e aree di crisi, portando supporto concreto a chi si trova in difficoltà. La presenza sul territorio mira a rispondere alle nuove sfide quotidiane.

La Croce Rossa riparte da Vibo: un tour in Calabria tra emergenze e resilienza. Il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, ha dato il via a un intenso tour di tre giorni in Calabria, focalizzato sul rafforzamento del supporto alle comunità locali e sull’assistenza alle persone vulnerabili. Partito oggi 20 febbraio da Vibo Valentia, il viaggio proseguirà fino al 22 febbraio toccando diverse città della regione, da Lamezia Terme a Crotone, con un’attenzione particolare alle sfide sociali e umanitarie del territorio. Un impegno costante nelle aree più fragili. La Calabria, regione caratterizzata da contrasti socio-economici e da una complessa gestione dei flussi migratori, è al centro di questa iniziativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Diritti umani e inclusione: accordo tra consolato del Marocco e Croce Rossa CalabriaUn nuovo accordo tra il consolato onorario del Marocco in Calabria e la Croce Rossa locale promuove i diritti umani e l'inclusione.

Croce rossa, in campo quaranta volontari al giornoQuaranta volontari della Croce Rossa lavorano ogni giorno per garantire sicurezza e assistenza durante i Giochi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.