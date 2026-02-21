Cagliari Angelozzi fiducioso | Essendo giovani può capitare qualche passaggio a vuoto Sui nuovi arrivati e sulla squadra posso dire questa cosa

Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. I dettagli Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta succedendo!? Il rendimento ‘piange’ dopo il suo ritorno al Barcellona. Dentro al momento del portoghese Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid. Novità importantissime in vista della prossima estate Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Cagliari, Angelozzi: Dominguez era vicino, ma il Bologna ha detto no: ci sono rimasto maleNella conferenza stampa di conclusione del mercato, Guido Angelozzi ha parlato anche del mercato dei rossobolù e di un piccolo rimpianto: Avevamo puntato Dominguez del Bologna, eravamo vicini, ma poi ... tuttomercatoweb.com

Cagliari, Angelozzi sull'addio di Luperto: Un affare per il club. Pisacane non era d'accordoGuido Angelozzi, direttore dell'area tecnico-operativa del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa, facendo un bilancio sul mercato: Abbiamo preso 7 giocatori a gennaio e ne abbiamo ceduti 7. tuttomercatoweb.com

Il Cagliari può riscattare Semih Kiliçsoy a 12 milioni di euro: una cifra che ora non spaventa più come qualche mese fa. «Come fai a non riscattarlo Vorrebbe dire che siamo dei matti», la certezza del direttore sportivo Guido Angelozzi a pochi istanti dal fischio - facebook.com facebook

#Cagliari, #Angelozzi: " #Kilicsoy Saremmo folli a non riscattarlo" x.com