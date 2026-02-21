Cade da una grondaia finisce in ospedale e inscena un' aggressione per coprire un furto in casa | denunciato

Un uomo ha subito un grave incidente cadendo da una grondaia, finendo in ospedale. Per nascondere il suo coinvolgimento in un furto in casa, ha inscenato un’aggressione, sostenendo di essere stato picchiato per un debito di droga. Tuttavia, le immagini delle telecamere di sicurezza hanno svelato tutta la verità, smascherando la sua bugia. La sua versione dei fatti si sgretola davanti alle prove acquisite. Ora rischia conseguenze legali per le sue azioni.

È successo vicino via Perez. I sanitari del 118 hanno soccorso un trentenne per una frattura al femore. Il suo racconto ai medici ha fatto scattare la segnalazione ai carabinieri che hanno avviato le indagini: l'acquisizione dei video ripresi da alcune telecamere hanno rivelato un’altra verità Nel tentativo maldestro di coprire la realtà aveva raccontato di essere stato picchiato per un debito di droga, ma i video ripresi da alcune telecamere di sicurezza hanno rivelato un'altra verità che lo ha incastrato. I carabinieri della stazione Oreto hanno denunciato un trentenne, già noto alle forze di polizia, con l'accusa di tentato furto in abitazione mentre si trovava in un letto d'ospedale.🔗 Leggi su Palermotoday.it

