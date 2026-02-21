BYD Atto3 Evo aumenta comfort e qualità di guida

Il nuovo BYD Atto3 Evo è stato presentato, portando miglioramenti concreti al comfort e alla guida. Il SUV elettrico di segmento C, prodotto dal marchio cinese, si rinnova con aggiornamenti estetici e tecnologie avanzate. La casa automobilistica ha deciso di intervenire per offrire un’esperienza di guida più piacevole e sicura. La vettura si distingue per alcune novità visive e funzionali che si fanno notare già alla prima occhiata.

di Gianluca Sepe BYD Atto 3 diventa Evo. Il Suv elettrico di segmento C del marchio cinese si evolve e si rinnova con una serie di upgrade tecnologici e stilistici. Abbiamo provato in anteprima l’ultima versione del modello full electric a ruote alte del brand asiatico, con un test drive che dal cuore di Milano ci ha portato su strade extraurbane e a scorrimento veloce. La nuova Atto 3 Evo cambia innanzitutto fuori dall’abitacolo, con un nuovo paraurti dotato di griglia con lamelle attive per migliorare il raffreddamento delle componenti. Nuovi sono anche i cerchi da 18’’, con un design aerodinamico dedicato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

BYD Atto 3 Evo: evoluzione concreta tra autonomia, potenza e tecnologiaLa nuova BYD Atto 3 Evo arriva sul mercato con l’obiettivo di migliorare tutto quello che riguarda un SUV elettrico.

Nuova BYD Atto 3 Evo, carattere da sportiva e ricarica ultra-rapidaLa nuova BYD Atto 3 Evo arriva in Italia con un look sportivo e una ricarica ultra-rapida.

POV BYD Atto 3 Evo | Walkaround, Interior, Driving

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.