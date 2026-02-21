Buonfiglio | Brignone? La vediamo sorridere ma so quanto ha pianto

Buonfiglio ha commentato il sorriso di Brignone, ricordando le sue lacrime di recente. Ha sottolineato che i campioni e i allenatori sono già presenti nel nostro paese. Il presidente del Coni ha detto che bisogna credere di più nel sistema sportivo italiano. Ha anche aggiunto che le emozioni vissute dagli atleti rafforzano il valore delle vittorie. La sua frase si è diffusa sui social, creando molte reazioni tra gli appassionati.

L’emozione per le vittorie azzurre, l’orgoglio per le atlete e poi lo sguardo al sistema sportivo italiano. Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, ai microfoni di Sky Sport, ha tracciato un primo bilancio dei Giochi, partendo dai protagonisti e da Federica Brignone: "Quando l’ho vista fare la discesa ho percepito che poteva vincere nello speciale. Poi quando ha vinto mi sono commosso e sono andato ad abbracciarla. Abbiamo visto Brignone sorridere, ma mu ha confessato quanto ha pianto". Un ricordo legato anche alla scelta della portabandiera: "La mamma mi ha detto: 'Sa presidente, quando ci ha chiamato per dirle che avrebbe portato la bandiera, quello è stato il clic che le ha fatto scattare qualcosa'".🔗 Leggi su Gazzetta.it

Deborah Compagnoni: «Non ho mai pianto per le mie vittorie, ma per l'oro di Federica Brignone sì»Deborah Compagnoni ha spiegato di aver pianto per l'oro di Federica Brignone, perché le emozioni sono state troppo forti.

Oro Brignone, la gioia a Casa Italia è incontenibile! E Buonfiglio esulta così...Federica Brignone conquista il podio e fa esplodere di gioia i tifosi a Casa Italia, dove la sua vittoria ha attirato un grande pubblico.

