Budapest il premier Orban paragona Kallas a Napoleone e Hitler | Pensa di poter sconfiggere la Russia

Viktor Orban ha criticato Kaja Kallas, accusandola di credere di poter sconfiggere la Russia, paragonandola a Napoleone e Hitler. Il premier ungherese ha sottolineato che le ambizioni di Kallas sono rischiose, evidenziando le conseguenze storiche dei fallimenti di queste figure. La polemica si inserisce in un contesto di tensioni tra Budapest e Bruxelles, con Orban che difende le sue posizioni politiche. La discussione si concentra sulla strategia europea nei confronti della Russia.

Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha accostato l'Alto Rappresentante Ue per la politica estera e la sicurezza, Kaja Kallas, a Napoleone Bonaparte e Adolf Hitler, due figure storiche le cui ambizioni imperiali si infransero a causa di una fallita invasione della Russia. "Sperano che sconfiggeranno la Russia sul territorio ucraino e costringeranno la Russia a pagare le riparazioni e, in questo modo recuperare il loro denaro", ha dichiarato Orban durante un comizio elettorale trasmesso dalla televisione ungherese. "Non aggiungerò ulteriori commenti", ha proseguito il primo ministro magiaro, il cui partito Fidesz è dato in svantaggio dai sondaggi in vista delle elezioni politiche del prossimo 12 aprile, "dirò solo che ci provarono anche Napoleone e Hitler e non funzionò, ora proverà Kaja Kallas". 🔗 Leggi su Iltempo.it

