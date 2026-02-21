Buca pericolosa in via Ciclovia dei parchi della Calabria | traffico rallentato e rischio per auto e moto

Una voragine si è aperta in via Ciclovia dei Parchi della Calabria, creando problemi alla viabilità e mettendo a rischio automobili e moto. La buca si trova nel pieno della carreggiata, tra le vie Nazionale Pentimele e Nazionale Archi, e ha causato rallentamenti nel traffico. Le auto devono attraversare con cautela, mentre i residenti sono preoccupati per la sicurezza. Sul posto sono intervenuti i tecnici per valutare i danni e avviare le riparazioni.

In via Ciclovia dei Parchi della Calabria è comparsa una grossa voragine proprio al centro della carreggiata, tra le vie Nazionale Pentimele e Nazionale Archi. La buca è profonda e pericolosa, tanto da lasciare scoperta la base del tombino e parte della vecchia pavimentazione stradale. Nei giorni di intense piogge, la voragine si riempie d'acqua, rendendo il pericolo quasi invisibile a chi transita e aumentando il rischio di incidenti gravi. I residenti della zona hanno già segnalato il problema all'Amministrazione comunale, ma a oggi non risulta nessuna riparazione. Chi percorre la strada è costretto a deviare bruscamente per evitare la buca, soprattutto su una carreggiata a doppio senso, esponendosi a collisioni frontali e danni ai veicoli.