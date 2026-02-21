Bsm Muccioli nel mirino dei bulgari | Avviato un procedimento legale

Bsm, Muccioli è finito sotto indagine da parte delle autorità bulgare a causa di sospetti legami con operazioni finanziarie rischiose. Le autorità di Sofia hanno avviato un procedimento ufficiale, legato a transazioni sospette che coinvolgono il gruppo e alcuni investimenti provenienti dall’est Europa. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra le istituzioni e gli operatori del settore. La notizia apre nuovi interrogativi sulla gestione delle risorse e sulle responsabilità delle aziende coinvolte.

© Ilrestodelcarlino.it - Bsm, Muccioli nel mirino dei bulgari: "Avviato un procedimento legale"

Il Titano resta incastrato tra le maglie di una vicenda che ha il respiro dei grandi 'giochi' finanziari internazionali. Al centro della tempesta c'è sempre l'ormai noto caso Starcom-Banca di San Marino, un tentativo di cessione della maggioranza della banca, poi fallito, ma che sta lasciato un lungo strascico. Con un nuovo capitolo. A finire sotto i riflettori ora è il doppio ruolo di Nicola Muccioli, sammarinese, direttore dell' Agenzia di Informazione Finanziaria (Aif) sul Titano e presidente del Moneyval, l'organismo del Consiglio d'Europa incaricato del monitoraggio antiriciclaggio. Secondo alcune ricostruzioni apparse su Uealive.