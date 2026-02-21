Bruzzone | Chiara non stava bene con Alberto Scintille con Abbate
Roberta Bruzzone ha dichiarato che Chiara non stava bene con Alberto Poggi, suo ex fidanzato. La criminologa ha analizzato le dinamiche tra i due, evidenziando tensioni e incomprensioni che potrebbero aver influito sul tragico omicidio avvenuto a Garlasco nel 2007. Durante la puntata di “Quarto Grado” su Rete4, Bruzzone ha messo in discussione le versioni romantiche della coppia, sottolineando come i rapporti complicati possano nascondere aspetti più oscuri. La discussione continua a interessare molti spettatori.
Nella puntata di venerdì 20 febbraio di “Quarto Grado”, su Rete4, la criminologa Roberta?Bruzzone ha riacceso il dibattito sul delitto di Chiara?Poggi, uccisa nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2007 nella sua abitazione di Garlasco, in provincia di Pavia, presentando un'analisi delle dinamiche relazionali tra la vittima e l'allora fidanzato Alberto?Stasi che rompe con le narrazioni più idealizzate della coppia. Bruzzone ha sottolineato che “Chiara si lamenta in diverse occasioni” e non sarebbe stata contenta del rapporto con Stasi. “Chiara non è soddisfatta della relazione con Stasi. Si lamenta in continuazione che lui ha ben altre priorità, ben altri interessi”, ha detto la criminologa in studio, evidenziando come il fidanzato dedicasse più attenzione allo studio, al lavoro e agli amici che a lei.🔗 Leggi su Iltempo.it
