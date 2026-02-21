Brock Lesnar fa il suo ritorno a Raw | annuncio ufficiale

Brock Lesnar torna a Raw dopo mesi di assenza, scatenando grande fermento tra i fan. La sua presenza, annunciata ufficialmente, accende le aspettative per WrestleMania 42, che si avvicina rapidamente. La sua apparizione in diretta ha già creato sussurri tra gli appassionati, curiosi di sapere quali saranno le sue prossime mosse. La WWE si prepara a un episodio speciale, con il ritorno di Lesnar al centro dell’attenzione.

Il clima all’interno della WWE si fa sempre più incandescente, con una serie di sviluppi che promettono di influenzare profondamente il percorso verso uno degli eventi più attesi della stagione: Wrestlemania 42. La recente conferma della partecipazione di brock lesnar alla prossima puntata di Monday Night Raw, prevista nella State Farm Arena di Atlanta, apre nuovi scenari e solleva molte aspettative tra appassionati e addetti ai lavori. Lesnar ha riacquisito un ruolo di rilievo all’interno della federazione, tornando stabilmente in azione dopo il lungo periodo di assenza legato alle problematiche legali di Janel Grant. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Leggi anche: Brock Lesnar torna a Raw: annuncio ufficiale

AJ Styles fa ritorno a Raw: annuncio ufficialeAJ Styles torna a Raw dopo mesi di assenza, portando entusiasmo tra i fan.

Brock Lesnar rips his pants after an F-5

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.