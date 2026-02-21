Britt Baker smentisce il ritiro e lancia un messaggio ai fan | Non ho appeso gli stivali al chiodo

Britt Baker ha chiarito di non aver deciso di smettere di lottare, nonostante le voci circolate di recente. La wrestler ha spiegato di essere ancora attiva e pronta a tornare sul ring, anche dopo un infortunio. Con un post sui social media, ha mostrato entusiasmo per i prossimi incontri e ha invitato i fan a seguirla. È evidente che Baker continua a puntare sulla passione per il wrestling, senza pensare di lasciare il professionismo.

Britt Baker non ha alcuna intenzione di appendere gli stivali al chiodo e vuole che tutti lo sappiano. Dopo oltre un anno lontana dalla programmazione di AEW, l'ex AEW Women's Champion ha finalmente affrontato le speculazioni sul suo futuro durante un'intervista sul red carpet con Adam Glyn. Negli ultimi mesi molti fan si sono chiesti se si fosse ritirata in silenzio, ma la risposta della Baker è stata chiara e diretta: "Non direi che mi sono ritirata, no". Una dichiarazione che farà sicuramente rumore, soprattutto considerando che il suo ultimo match risale a novembre 2024. Per mesi si sono rincorse voci su possibili problemi creativi, tensioni nel backstage o addirittura un passaggio altrove.