Brindisi Rifiuti al Balcanico | Indagine sulla Vicesindaca

Brindisi nell’Occhio del Ciclone: L’Indagine sui Rifiuti e la Fragilità del Centrodestra. Brindisi è scossa da un’indagine giudiziaria che coinvolge la vicesindaca Giuliana Tedesco, accusata di traffico illecito di rifiuti verso i paesi balcanici. La vicenda ha aperto un fronte interno al centrodestra che governa la città, con il segretario regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato, che adotta una posizione cauta, sottolineando che eventuali dimissioni della Tedesco rappresentano una scelta personale e non esprimendosi direttamente sulle richieste di revoca delle deleghe avanzate dal coordinamento cittadino del partito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Traffico illecito di rifiuti Brindisi: indagata la vicesindaca Giuliana TedescoGiuliana Tedesco, vicesindaca di Brindisi, è stata iscritta nel registro degli indagati in un'inchiesta sul traffico illecito di rifiuti tra Italia, Grecia e Bulgaria.

Traffico illecito di rifiuti: indagata anche la vicesindaca Giuliana TedescoLa vicesindaca di Brindisi, Giuliana Tedesco, figura tra gli indagati nell'inchiesta sul traffico illecito di rifiuti tra Italia e Albania.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Balcani: 6 arresti e sequestri per 300.000 euro; Rifiuti d’esportazione, traffico illecito tra Brindisi e Balcani: i dettagli; Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Balcani: 6 arresti e sequestri per 300.000 euro; Grecia e Bulgaria, la rotta segreta dei rifiuti illeciti. Sei arresti.

Traffico illecito rifiuti tra Puglia, Grecia e Bulgaria, indagata vicesindaca BrindisiC’è anche la vicesindaca del comune di Brindisi, Giuliana Tedesco, tra gli indagati nell’inchiesta sul presunto traffico di rifiuti illecito tra Italia, Grecia e Bulgaria per la quale ieri ci sono sta ... trmtv.it

Brindisi, inchiesta traffico illecito di rifiuti: indagata la vice sindaca Giuliana TedescoLa Tedesco, in qualità di commercialista, avrebbe indicato ai vertici della società brindisina i modi per redigere attestazioni false. lagazzettadelmezzogiorno.it

Inchiesta su traffico di rifiuti, indagata la vicesindaca di Brindisi x.com

Spacciati per gomma e plastica per evitare costi di smaltimento, venivano spediti e abbandonati all’estero. A Brindisi scoperta un’organizzazione che trafficava rifiuti. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook Tgr Rai Puglia https://www.rainews. - facebook.com facebook