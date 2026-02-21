BrewDog 5 anni di rosso | ora cerca acquirenti per rilanciarsi

BrewDog ha registrato cinque anni consecutivi di perdite, a causa di una gestione finanziaria problematica e di una crescente concorrenza nel settore. La decisione di trovare acquirenti nasce dalla volontà di rilanciare il marchio e di recuperare terreno sul mercato. La crisi si è aggravata anche per le difficoltà nel mantenere il suo stile “punk” e innovativo. Ora, l’azienda cerca investitori pronti a sostenere un nuovo percorso.

BrewDog verso la vendita: l'agonia di un birrificio "punk". Dopo quasi due decenni di crescita esponenziale e un'immagine di ribellione nel mondo della birra artigianale, il marchio scozzese BrewDog si trova ad affrontare una svolta cruciale. A seguito di cinque anni consecutivi di perdite economiche, l'azienda ha intrapreso una ristrutturazione dei costi e ora apre le porte a nuovi investitori, segnando potenzialmente la fine di un'era per uno dei birrifici più iconici e controversi del Regno Unito. L'ascesa di BrewDog è stata una storia di successo imprenditoriale, un esempio di come un piccolo birrificio possa sfidare le grandi multinazionali del settore.