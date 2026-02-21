Branco di randagi assale professore musicista | salvato dai carabinieri dopo mezz’ora di paura

Un professore musicista di Rocchetta e Croce è stato attaccato da circa dieci cani randagi nella mattina di ieri. La presenza dei cani, che si aggiravano in strada, ha causato momenti di grande paura per l’uomo, che ha cercato di mettersi in salvo. I carabinieri sono intervenuti dopo mezz’ora di tensione, riuscendo a mettere in sicurezza il professore e disperdendo gli animali. L’incidente ha attirato l’attenzione dei residenti della frazione Croce.

Aggressione nella piazzetta di località Croce: ferito lievemente al polpaccio, trasportato tra Teano e Sessa Aurunca. Indagini e sopralluoghi per arginare il fenomeno del randagismo L’uomo si trovava nella piazzetta del borgo per una consueta passeggiata quando è stato improvvisamente accerchiato da animali di media e grossa taglia. Nel tentativo di sottrarsi all’assalto, è riuscito a salire su un muretto, rimanendo però bloccato per oltre mezz’ora, completamente sotto shock e circondato dal branco. Durante l’aggressione ha riportato una ferita lieve al polpaccio destro, causata dal morso di uno dei cani.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Cupello, aggredita da un branco di cani randagi la sera di Natale: ferita una donna Cagnolino sbranato da un branco di randagi ad Agropoli, il sindaco: "La nostra attenzione è massima"Il sindaco di Agropoli, Roberto Antonio Mutalipassi, ha parlato per la prima volta dopo l’aggressione di un cagnolino da parte di un branco di randagi. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Branco di randagi assale professore musicista: salvato dai carabinieri dopo mezz’ora di paura. Cagnolino sbranato da un branco di randagi ad Agropoli, il sindaco: La nostra attenzione è massimaIl sindaco: I controlli sul territorio sono sistematici da parte della Polizia Municipale. Ringrazio i volontari animalisti per l'impegno e la loro dedizione e i cittadini che con profondo senso di r ... salernotoday.it Il sindaco di #Agropoli, Roberto Antonio Mutalipassi, è intervenuto in merito al caso del cane morto dopo esser stato azzannato da un branco di randagi assicurando di star seguendo attentamente la vicenda insieme all'assessore al Benessere animale Elvira - facebook.com facebook