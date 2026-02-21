Braccio teso? Assolti Ma la sinistra non ci sta

Un procedimento giudiziario ha portato all’assoluzione di 32 persone coinvolte in un’accusa di aver eseguito il saluto romano durante una manifestazione pubblica. La vicenda, che si ripete da anni, ha attirato l’attenzione di molti, anche per la presenza di immagini che mostrano chiaramente i partecipanti con il braccio teso. La decisione del tribunale ha suscitato reazioni contrastanti, mentre le polemiche proseguono senza sosta.

Un’altra inchiesta (l’ennesima). E altre 32 assoluzioni. L’accusa? Sempre la solita: aver fatto il saluto romano. In questo caso in occasione della commemorazione delle vittime di Acca Larentia, ma processi analoghi ci sono anche a Milano (per le braccia tese alle manifestazioni in memoria di Sergio Ramelli) e in altre parti d’Italia. Restiamo a ieri. Il gip del tribunale di Roma, come detto, ha prosciolto 32 persone, tra cui il leader di CasaPound Gianluca Iannone, accusate di aver fatto il saluto romano e gridato “presente”, il 7 gennaio 2024, ricordando i martiri di Acca Larentia. Il giudice ha deciso per il proscioglimento perché, semplicemente, non c’era «nessuna previsione di condanna».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

