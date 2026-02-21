Bra 25enne ucciso | sabbia sul corpo indagini per omicidio

Un ragazzo di 25 anni di Santa Vittoria d’Alba è stato trovato morto in un campo vicino a Bra, dopo essere stato colpito da un proiettile. La sua morte si sospetta sia collegata a una lite avvenuta la sera prima. Sul suo corpo sono state trovate tracce di sabbia, che potrebbero indicare un tentativo di nascondere le prove. Le forze dell’ordine stanno analizzando tutte le possibili piste per chiarire quanto accaduto. La scena del ritrovamento è stata isolata per gli accertamenti.

Bra, un giovane ucciso con un colpo di pistola: indagini a 360 gradi tra campagna e mistero. Un venticinquenne, residente a Santa Vittoria d’Alba, è stato trovato senza vita in un terreno nei pressi di Bra, in provincia di Cuneo, nella serata di venerdì 20 febbraio 2026. L’uomo è deceduto a seguito di un colpo di pistola alla testa, e le autorità propendono per un omicidio, pur mantenendo aperte tutte le ipotesi. Il corpo è stato scoperto non lontano dalla sua auto, una Lancia Ypsilon. La scoperta e i primi rilievi. L’allarme è scattato intorno alle 17:59, quando un automobilista di passaggio ha notato la presenza del cadavere in un terreno lungo la strada Chivola, che collega Bra alla frazione di Pollenzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Bra, 25enne albanese ucciso con un colpo di pistolaA Bra, un ragazzo albanese di 25 anni è stato colpito da un proiettile e ha perso la vita.

