bova arnera e il gioco delle coppie

Raoul Bova e Beatrice Arnera sono protagonisti di un film. La loro presenza sul set ha attirato l’attenzione di molti fan. La scelta di lavorare insieme nasce da una proposta condivisa tra le rispettive agenzie. Il film, intitolato

"Amici comuni" ovvero il film d’esordio in scena di una delle coppie attualmente più ricercate nel jet-set italiano (Raoul Bova e Beatrice Arnera) non è certo la tipica vicenda romantica che ci si aspetta, specie in questo periodo dell’anno. Anzi. Nonostante l’uscita alla vigilia di San Valentino sugli schermi della piattaforma Paramount+, l’insolita commedia romantica diretta da Marco Castaldi con Francesca Inaudi e Luca Vecchi, oltre ai due fidanzati veri Bova e Arnera, è in realtà una storia che ruota attorno a uno scambio di coppie tra (lo dice il titolo) amici comuni. veri o presunti. Guardando il film capirete se si tratterà di semplici equivoci o equivoci poliamori (e chissà se troverete una risposta). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Raoul Bova: “Tante coppie non funzionano, il telefono è un terzo incomodo”, il commento sul film con Beatrice ArneraRaoul Bova ha dichiarato che molte coppie non funzionano perché il telefono diventa un terzo incomodo, durante la presentazione del suo nuovo film

Coppie vip nate nel 2025, Fedez e Giulia Honegger, Raoul Bova e Beatrice Arnera, Jannik Sinner e Laila Hasanovic: tutti i nuovi amoriNel 2025, diverse coppie di personaggi noti hanno visto nascere i loro legami, spesso lontano dai riflettori o attraverso ambienti professionali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più uniti: prove di convivenza all'orizzonte; Raoul Bova e Beatrice Arnera, prima uscita pubblica per il film ‘Amici comuni’: Il cellulare è il terzo incomodo; Rocío Muñoz Morales, Raoul Bova e Beatrice Arnera: l’indizio che fa tremare i gossip; L’amore ha i tempi di un film di Marco Castaldi.

Raoul Bova e Beatrice Arnera pensano alla convivenza: Hanno visitato un appartamento a RomaRaoul Bova e Beatrice Arnera fanno sul serio: dopo i gossip da cui sono stati travolti nei mesi scorsi, la coppia starebbe pensando alla convivenza ... fanpage.it

Raoul Bova e Beatrice Arnera pronti al grande passo: arriva la paparazzata che non lascia dubbiRaoul Bova e Beatrice Arnera fanno sul serio: dopo mesi d'amore la coppia cerca casa. La paparazzata del settimanale Chi. donnaglamour.it

Raoul Bova e Beatrice Arnera verso la convivenza L’ultima indiscrezione - facebook.com facebook