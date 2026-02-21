bourbon del monte acquisto completato

Il Comune di Piancastagnaio ha concluso l'acquisto delle ultime due proprietà nel Palazzo Bourbon del Monte, spendendo più di 42mila euro. La decisione permette di riunire l’intero complesso sotto il controllo comunale, contribuendo a preservare il patrimonio storico locale. La riacquisizione si inserisce nel progetto di valorizzazione del centro storico, che coinvolge anche il recupero di spazi pubblici e culturali. Ora il palazzo torna sotto gestione pubblica, pronto a essere riqualificato.

Il Comune di Piancastagnaio acquisisce le due ultime unità immobiliari del Palazzo Bourbon del Monte impegnando una spesa di oltre 42mila euro e riacquistando così l’intero complesso. Dagli inizi degli anni Duemila era partita l’operazione di acquisto dei locali, molti trasformati in appartamenti e strutture ricreative negli anni Sessanta. Si potrà ora avviare finalmente i primi lavori di recupero, consolidamento e valorizzazione del massimo monumento di Piancastagnaio. Il Palazzo Bourbon del Monte era stato dichiarato inagibile nel 1989 e le circa 18 famiglie che vi abitavano, più alcuni locali socio ricreativi, erano stati evacuati.🔗 Leggi su Lanazione.it

Musica al Bourbon Street, gli appuntamenti live della settimanaFebbraio comincia con una serie di concerti al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel centro storico di Napoli.

Can You Make the Perfect Full Monty Drink

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.