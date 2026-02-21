Bordighera bimba di due anni morta | sulla gamba l’impronta di una scarpa

A Bordighera, una bambina di due anni è morta e sul suo piede sono state trovate le impronte di una scarpa. L’autopsia ha confermato che le lesioni riscontrate sono compatibili con violenze. La madre è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale, mentre il compagno è sotto indagine. La polizia sta cercando di ricostruire l’accaduto e raccogliere ulteriori prove. La comunità aspetta chiarimenti sulle cause di questa tragedia.

© Tgcom24.mediaset.it - Bordighera, bimba di due anni morta: sulla gamba l’impronta di una scarpa

Un’impronta parziale di scarpa sulla gamba della piccola. È il particolare emerso dall’autopsia sul corpo della bambina di due anni morta nei giorni scorsi nell’entroterra di Bordighera (in provincia di Imperia), e per il cui decesso la madre si trova in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Secondo quanto anticipato dal Secolo XIX, il livido potrebbe essere stato provocato da un calcio., L’esame autoptico, disposto dalla Procura e affidato a Francesco Ventura, direttore di medicina legale del policlinico San Martino, avrebbe rilevato il segno compatibile con una suola. L’ipotesi principale resta quella di una emorragia cerebrale, scatenata da una serie di concause e divenuta fatale con il passare del tempo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Bimba morta a Bordighera, sul corpo impronta parziale di una scarpa: gli investigatori sentono le due sorellineUna bambina di due anni è stata trovata morta a Bordighera, e sulla sua gamba è stata scoperta un’impronta parziale di scarpa. Bimba morta a Bordighera, impronta scarpa sul corpoA Bordighera, la morte della piccola Beatrice potrebbe essere collegata a un colpo dato con una scarpa, lasciando un livido sulla gamba. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera, indagato anche il compagno della mamma; Bimba morta, il gip: La madre ha viaggiato in auto col cadavere della figlia dalla casa del compagno fino a Bordighera; Bimba morta a Bordighera, gip: Madre in macchina col cadavere della figlia; Bordighera, il gip: Bimba morta da 8 ore quando la madre l’ha caricata in auto. Bordighera, sul corpo della bimba morta un'impronta di scarpaLa piccola, due anni, era stata trovata senza vita nella casa dove viveva con la madre, in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale. corriere.it Bimba morta a Bordighera, cosa è successo: i lividi, l’emorragia e i soccorsi chiamati con sei ore di ritardo. Una vicina: «La mamma la picchiava ogni giorno»I risultati dell’autopsia sul corpo di Beatrice, due anni. Manuela Aiello è in carcere con l'accusa di averla uccisa. La notte dal fidanzato e quella versione che non convince i magistrati: «È caduta ... corriere.it Bordighera, sul corpo della bimba morta c'è l'impronta di una scarpa: gli esiti dell'autopsia x.com Bimba morta a Bordighera: sul suo corpo l'impronta parziale di una scarpa. Il particolare emerso durante l'autopsia confermerebbe le botte subite dalla piccola. La madre è in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale. - facebook.com facebook