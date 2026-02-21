Bolzano B&B violato | 2 uomini denunciati uno sfruttò un codice

A Bolzano, due uomini sono stati denunciati dopo aver occupato illegalmente un bed and breakfast. Uno di loro ha usato un codice di accesso senza autorizzazione per entrare nella struttura. La proprietaria si è accorta dell’intrusione e ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Le indagini hanno portato alla scoperta di questa violazione della privacy e dell’abuso di fiducia. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli ospiti e i residenti della zona.

Occupazione abusiva di un bed and breakfast a Bolzano: Indagine su una Violazione della Privacy e un Abuso di Fiducia. Un episodio di occupazione abusiva ha scosso la tranquillità di un bed and breakfast nel cuore di Bolzano lo scorso 19 febbraio. Le forze dell'ordine sono intervenute a seguito della segnalazione del titolare della struttura, trovandosi di fronte a una situazione delicata che ha portato all'identificazione e alla denuncia di due uomini, un cittadino italiano di 22 anni e un cittadino tunisino di 35 anni. Entrambi i soggetti risultano già noti alle autorità, sollevando interrogativi sul loro passato e sulle possibili motivazioni che hanno portato a questo gesto.