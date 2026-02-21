Bologna incendio alla sede dei Forever Ultras I testimoni | Un uomo ha appiccato il rogo

Un uomo ha dato fuoco alla sede dei Forever Ultras a Bologna, provocando un incendio che ha danneggiato l’edificio e alcuni veicoli all'esterno. Testimoni riferiscono di averlo visto accendere le fiamme e poi allontanarsi rapidamente. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo i vigili del fuoco a intervenire prontamente per domare il rogo. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile. La situazione rimane sotto controllo.

Bologna, 21 febbraio 2026 – Li hanno visti appiccare il fuoco e poi scappare via, appena le fiamme si sono cominciate a sviluppare. Qualcuno dice di aver visto gli stessi soggetti, descritti come stranieri, discutere animatamente prima del rogo, che ha devastato delle masserizie accatastate fuori dalla sede temporanea di A Skeggia, rifugio provvisorio dei Forever Ultras Bologna 1974, che si trova nel parcheggio dell’ex bocciofila di via Andrea Costa, dopo che la storica sede è stata demolita. Funerali di Mime, fumogeni, cori e bandiere: in centinaia sotto la curva del Bologna per l’addio a Denis Mencarelli Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato in breve le fiamme, oltre a pattuglie delle Volanti e della Digos della polizia, per ricostruire cosa sia accaduto e capire per quale motivo abbiano cercato di dar fuoco alla struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

