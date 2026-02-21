Bologna blindata a Verona | 24 agenti per Olimpiadi al sicuro fino

A causa dell'affluenza elevata ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, ventiquattro agenti della polizia locale di Bologna sono stati inviati a Verona. Il loro compito è assicurare l’ordine pubblico e coordinare i controlli nelle aree più frequentate, specialmente durante il gran finale. La presenza di questi agenti mira a prevenire eventuali problemi e garantire la tranquillità di visitatori e spettatori. La loro presenza rimarrà fino alla conclusione dell’evento.

Un contingente di ventiquattro agenti della polizia locale di Bologna è stato dispiegato a Verona per garantire la sicurezza e gestire i flussi di pubblico durante il gran finale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L'operazione, iniziata oggi, sabato 21 febbraio, prevede un impegno prolungato fino a notte fonda, con particolare attenzione alla gestione del deflusso del pubblico dall'Arena di Verona. Non si tratta di atleti in lizza per una medaglia, ma di professionisti della sicurezza chiamati a rappresentare Bologna in un momento cruciale della manifestazione sportiva. Il dispiegamento di queste risorse testimonia l'importanza di una collaborazione inter-regionale per la gestione di eventi di tale portata.