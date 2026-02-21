Bologna 7 giorni al gelo | famiglie senza riscaldamento Comune sotto

A Bologna, una palazzina di via Massarenti ha affrontato sette giorni senza acqua calda, causata da un guasto alla rete. La situazione ha lasciato molte famiglie, tra cui gruppi con bambini piccoli, senza il riscaldamento necessario. Il Comune si trova sotto pressione per trovare soluzioni rapide e garantire il ritorno alla normalità. La mancanza di acqua calda ha reso le giornate molto difficili per gli abitanti della zona.

Bologna, Sette Giorni Senza Acqua Calda: Una Palazzina al Freddo e un Comune sotto Pressione. Una palazzina di via Massarenti a Bologna ha subito un’interruzione di sette giorni del servizio di acqua calda, creando notevoli disagi per i residenti, tra cui diverse famiglie con bambini piccoli. La vicenda ha portato a un’interrogazione formale in Comune e solleva interrogativi sulla gestione dei servizi pubblici da parte dell’Asp Città di Bologna e sulla tempestività delle risposte ai cittadini. Il ripristino del servizio, sebbene avvenuto, resta al momento con riserva. Un Inverno di Disagi e la Lunga Attesa di una Risposta.🔗 Leggi su Ameve.eu

L'asilo nido "Chiesa" senza riscaldamento, acqua e luce. Mori: «Famiglie senza preavviso, comune in ritardo»L’asilo nido “Damiano Chiesa” di Camerano è stato temporaneamente chiuso a causa di problemi infrastrutturali, tra cui assenza di riscaldamento, acqua e luce.

Teatro Tenda senza riscaldamento, lo spettacolo di Haber al gelo e la rabbia degli spettatoriDurante una delle serate più fredde dell'inverno, il Teatro Tenda si è presentato senza riscaldamento, trasformandosi in un

