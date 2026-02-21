Bollette lo choc di Giorgia Meloni | giù il costo dell' energia

Giorgia Meloni ha annunciato un taglio dei costi dell’energia, spiegando che il decreto energia prevede solo tre miliardi di euro. La cifra, giudicata troppo bassa, rischia di non essere sufficiente a ridurre davvero le bollette per le famiglie. Secondo alcuni analisti, si tratta di un intervento minimo rispetto alle esigenze reali. La decisione ha suscitato reazioni tra i consumatori, che sperano in misure più efficaci. La situazione rimane molto tesa nel settore energetico.

Il decreto energia cuba “appena” tre miliardi. Stando ai numeri si tratterebbe di un intervento di ordinaria manutenzione pur di calmierare il costo dell’energia. Eppure, rileva Bloomberg, la misura è «scioccante». E i prezzi a termine della nostra corrente (in pratica previsioni) sono crollati del 15% dal momento in cui è filtrata la prima bozza di decreto. Da oltre 100 euro a MWh a circa 85. La spiegazione sta in due parolacce. Comprese le quali si percepisce la portata dirompente della misura appena varata dal governo Meloni. Il primo termine è “prezzo marginale” ed il secondo Ets. Cominciamo dal primo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Che fine ha fatto il decreto Bollette per abbassare il costo dell’energia promesso dal governo MeloniIl decreto Bollette, annunciato dal governo Meloni per ridurre i costi dell'energia, è attualmente in stallo.

