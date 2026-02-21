Bob oggi Olimpiadi 2026 | orari 21 febbraio tv programma streaming italiani in gara

Oggi Bob ha fatto il suo esordio alle Olimpiadi di Cortina 2026, causando grande attesa tra gli appassionati. La penultima giornata prevede gare emozionanti, tra cui l’esordio del bob a 4 sulla pista Eugenio Monti e le finali del bob a 2 femminile, con medaglie in palio. La manifestazione si svolge in un clima di grande fermento e coinvolgimento, attirando molti spettatori sia in TV che in streaming. La giornata promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena.

Penultima giornata olimpica, sulla Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo c'è l'esordio del bob a 4 e l'assegnazione delle medaglie per il bob a 2 femminile, sarà un sabato spettacolare. L'Italia aspetta da tanto questo giorno: Patrick Baumgartner è infatti una speranza di medaglia azzurra e nelle prove a suon di miglior tempo ha fatto sognare ancor di più i tifosi italiani, l'obiettivo non può che essere il podio. Proveranno a migliorare la propria posizione invece Giada Andreutti e Simona de Silvestro che ancora sono troppo distanti dalla vetta del bob a 2 femminile dove la Germania dovrebbe farla da padrona.