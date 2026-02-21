Bob oggi in tv Olimpiadi 2026 | orari 21 febbraio programma streaming italiani in gara

Oggi Bob ha fatto notizia in tv e con una giornata intensa alle Olimpiadi 2026. La penultima giornata si svolge sulla pista Eugenio Monti a Cortina d’Ampezzo, dove si apre con l’esordio del bob a quattro e si assegnano le medaglie del bob a due femminile. Gli appassionati seguono gli eventi in diretta streaming e sui canali televisivi. Sono attesi tanti italiani in gara che puntano a conquistare medaglie importanti. La giornata promette emozioni forti fino a sera.

Penultima giornata olimpica, sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo c’è l’esordio del bob a 4 e l’assegnazione delle medaglie per il bob a 2 femminile, sarà un sabato spettacolare. LA DIRETTA LIVE DEL BOB A 4 DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DEL BOB A 2 FEMMINILE DALLE 19.00 L’Italia aspetta da tanto questo giorno: Patrick Baumgartner è infatti una speranza di medaglia azzurra e nelle prove a suon di miglior tempo ha fatto sognare ancor di più i tifosi italiani, l’obiettivo non può che essere il podio. Proveranno a migliorare la propria posizione invece Giada Andreutti e Simona de Silvestro che ancora sono troppo distanti dalla vetta del bob a 2 femminile dove la Germania dovrebbe farla da padrona.🔗 Leggi su Oasport.it Bob oggi, Olimpiadi 2026: orari 21 febbraio, tv, programma, streaming, italiani in garaOggi Bob ha fatto il suo esordio alle Olimpiadi di Cortina 2026, causando grande attesa tra gli appassionati. Bob oggi, Olimpiadi 2026: orari 15 febbraio, tv, programma, streaming, italiani in garaOggi, Bob ha fatto il suo debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato il biglietto grazie ai risultati nelle qualificazioni. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bob oggi, Olimpiadi 2026: orari 16 febbraio, tv, programma, streaming, italiani in gara; Olimpiadi Invernali 2026 in TV, orari e programma degli italiani in gara il 17 febbraio; Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 16 febbraio; Bob oggi, Olimpiadi 2026: orari 17 febbraio, tv, programma, streaming, italiani in gara. Bob oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari 20 febbraio, programma, streaming, italiani in garaOggi, venerdì 20 febbraio, ci attende l'ennesima giornata di estrema importanza per quanto riguarda il programma del bob nei Giochi Olimpici Invernali di ... oasport.it Bob oggi, Olimpiadi 2026: orari 21 febbraio, tv, programma, streaming, italiani in garaPenultima giornata olimpica, sulla Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo c'è l'esordio del bob a 4 e l'assegnazione delle medaglie per il bob a 2 femminile, ... oasport.it Olimpiadi: oggi freestyle, bob e short track. Fontana e Lollobrigida ancora in pista ilsole24ore.com/art/olimpiadi-… x.com Ha vegliato la sua tomba per 10 anni. Oggi il suo amore è diventato legge. Lo chiamavano Bob “il becchino”. Un cane qualunque, per qualcuno. Un simbolo eterno di fedeltà, per chi conosce la sua storia. Nel 2011 il suo umano morì. Bob partecipò al funerale. - facebook.com facebook