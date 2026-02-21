Bob a quattro paura alle Olimpiadi | incidente a 117 km h per Jakob Mandlbauer

Jakob Mandlbauer ha causato paura alle Olimpiadi di Milano-Cortina quando ha perso il controllo a una velocità di 117 kmh durante una gara di bob a quattro. L'incidente si è verificato in un momento di grande tensione sulla pista, creando scompiglio tra gli spettatori e gli atleti. La scena ha mostrato quanto gli sport su ghiaccio possano essere pericolosi e imprevedibili. Le autorità stanno analizzando le cause dell’incidente per garantire maggiore sicurezza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Attimi di terrore sulla pista di Milano-Cortina. Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina hanno ricordato quanto possano essere estremi e rischiosi gli sport su ghiaccio. Durante una prova di bob a quattro, l’austriaco Jakob Mandlbauer è rimasto coinvolto in un violento incidente che ha fatto trattenere il fiato a pubblico e atleti. La slitta dell’equipaggio austriaco, lanciata a 117 chilometri orari, ha affrontato in modo imperfetto la curva nove. In pochi istanti il mezzo si è inclinato pericolosamente fino a ribaltarsi. Nell’impatto, Mandlbauer ha sbattuto la testa contro il ghiaccio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com Il bob si ribalta a 117 km/h alle Olimpiadi, attimi di terrore in pista: Mandlbauer in ospedaleIl bob si ribalta a 117 kmh durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, causando grande paura in pista. Gravissimo incidente alle Olimpiadi: il bob diventa un siluro e l’atleta si schiantaDurante le Olimpiadi di Pechino, un grave incidente ha scosso il pubblico. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Grave incidente allo sliding centre di Cortina: l'atleta lettone Renars Grantins si ribalta con il bob, salvato dalla paralisi negli ospedali veneti; Paura per la polacca Sellier: un pattino la colpisce in volto dopo una caduta; Milano Cortina: da choc per Vonn a Grantins nel bob, i Giochi della paura; Olimpiadi, De Silvestro dalla Formula Indy al bob. Bob a quattro, incidente shock a St. Moritz: pilota USA scende da solo a 120 km/hUn episodio surreale ha segnato la gara di bob a quattro valida per la Coppa del Mondo, disputata l’11 gennaio sulla pista di St. Moritz, in Svizzera. Il pilota statunitense Kris Horn si è ritrovato a ... ilmessaggero.it Ultim'ora Paura alle Olimpiadi di Milano-Cortina: il bob austriaco si ribalta a 117 km/h e Jakob Mandlbauer sbatte la testa sul ghiaccio - facebook.com facebook Bruttissimo incidente nel bob a 4 per l Austria, il bob guidato da Jakob Mandlbauer si è ribaltato, e il pilota è rimasto sulla pista inerme dopo aver perso conoscienza, gli altri membri dell equipaggio invece si sono rialzati #olimpiadinvernali2026 #MilanoCortina x.com