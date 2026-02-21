bob a 2 laura nolte aumenta il vantaggio nella terza manche e orma vede il titolo

Laura Nolte conquista la testa della gara di bob a due femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, grazie a una terza manche perfetta. La sua prestazione supera quella di Bob, che si ferma a pochi decimi di distanza. La pilota tedesca ha aumentato il vantaggio, portandosi in una posizione favorevole per la conquista del titolo olimpico. La competizione prosegue con grande tensione tra le prime due atlete.

Laura Nolte non sbaglia e si trova al comando anche al termine della terza e penultima manche della gara di bob a 2 femminile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, abbiamo assistito alla conferma delle prime posizioni con la medaglia d’oro che, a meno di clamorosi ribaltoni, sembra aver preso la strada della Germania. La tedesca Laura Nolte guida la gara con il tempo complessivo di 2:51.19 dopo una manche da 57.26 e un margine di vantaggio di 35 centesimi sulla connazionale Lisa Buckwitz che fa segnare un 57.43. Terza posizione per la statunitense Kaillie Humphries a 54 centesimi, mentre in quarta troviamo la tedesca Kim Kalicki a 63. 🔗 Leggi su Oasport.it

