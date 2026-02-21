Board of Peace Orban | Un onore per l' Ungheria essere stati invitati qui – Il video

Il presidente Orban ha dichiarato che l’Ungheria si sente onorata di essere invitata a questa importante riunione internazionale. La sua partecipazione al vertice evidenzia il ruolo di Budapest tra i Paesi fondatori dell’Unione Europea, distinguendosi come l’unico rappresentante di alto livello presente. La presenza ungherese ha attirato l’attenzione di altri leader, che hanno commentato positivamente l’impegno del governo locale. Orban ha sottolineato l’importanza di questa occasione per rafforzare i rapporti europei.

(Agenzia Vista) Washington, 20 febbraio 2026 "L’Ungheria è l’unico Paese a essere rappresentato qui al massimo livello tra i membri fondatori dell’Unione Europea. Rappresento un Paese che vive da quattro anni nelle vicinanze di una guerra più ampia. Sappiamo tutti che questa guerra non sarebbe scoppiata se il Presidente Trump fosse stato in carica in quel momento. Tuttavia, il ritorno del Presidente Trump alla guida offre una grande opportunità per moltiplicare gli sforzi di pace non solo a Gaza, ma anche in Ucraina. Signor Presidente, siamo orgogliosi di essere tra i membri fondatori e siamo felici di trovarci in una compagnia così prestigiosa" così il primo ministro ungherese all'apertura del Board of Peace.🔗 Leggi su Open.online

