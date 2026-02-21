Board of Peace Milei e Orban scherzano tra i banchi facendo il karaoke con i microfoni – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 19 febbraio 2026 Poco prima dell'apertura del Board of Peace, il primo ministro ungherese Orban e il Presidente dell'Argentina Milei hanno cantato e scherzato insieme, essendo seduti vicini. "Se continuaimo così – ha scritto Orban su Instagram – ci divideranno". Courtesy: Instagram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Giorgia Meloni punta 146mila euro per chiedere a 25mila italiani cosa pensano del referendum sulla giustizia. Contratto firmato con Tecnè Sondaggi Swg, sul referendum sulla riforma della giustizia i sostenitori del No raggiungono quelli del Sì.🔗 Leggi su Open.online

L'Espresso. . La pace non è uno spettacolo. Quello offerto dal Board of Peace di Trump, a Washington, con Javier Milei e Viktor Orbán che ballano sulle note di "Burning Love" di Elvis Presley, invece, è uno spettacolo che lascia perplessi. - facebook.com facebook

Il Board of Peace è l'antitesi delle Nazioni Unite: un comitato dominato da affaristi che si contenderanno le spoglie di un pezzo di terra strappato al suo popolo genocidato. Una vergogna. "Dall'immobilismo all'immobiliarismo" (cit.) x.com