blogger a tavola lorenzo prattico oggi in biblioteca

Lorenzo Prattico ha deciso di visitare una biblioteca di Arezzo per condividere la sua passione per il cibo con i lettori. Durante l’appuntamento, ha mostrato alcune ricette e ha parlato delle sue esperienze nei vari locali italiani, dai mercati di strada alle cucine stellate. Prattico ha anche commentato i rischi di alcuni prodotti alimentari tossici che si trovano in commercio. La giornata si è conclusa con una sessione di domande dal pubblico.

AREZZO Lorenzo Prattico è un food blogger che ogni giorno porta in giro lettori e spettatori nei posti in Italia e nel mondo dove si mangia: posti belli e brutti, cucina tradizionale e street markets, fast food e ristoranti stellati, delivery, surgelati, prodotti tipici e prodotti tossici. E le sue non sono solo storie di cibo perché la cucina è cultura, parla di luoghi, viaggi, ma soprattutto parla di persone. Oggi alle 17.30 Prattico, che sui social è seguito da 400.000 followers, sarà alla Bibliteca di Arezzo, per presentare "Questa fame che non smette mai" Mondadori, in dialogo con Elisa Boffa.

