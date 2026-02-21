Blitz straordinario nel carcere di Salerno | trovati smartphone e droga

Durante una perquisizione nel carcere di Salerno, sono stati rinvenuti smartphone e droga, probabilmente nascosti dai detenuti. L’operazione è stata determinata da segnalazioni di comportamenti sospetti e ha portato alla scoperta di oggetti vietati all’interno delle celle. Le forze dell’ordine hanno sequestrato i materiali trovati e avviato le indagini per identificare i responsabili. La scoperta rappresenta un nuovo passo nella lotta contro il traffico interno.

Smartphone e quantitativi di sostanze stupefacenti sono il frutto di una perquisizione straordinaria avvenuta questa mattina nella casa circondariale di Salerno. All'operazione, disposta dalla direzione del carcere, hanno preso parte uomini del reparto di Polizia penitenziaria in forza all'istituto, personale a supporto inviato dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Campania e unità cinofile del Corpo. Impiegati inoltre alcuni dispositivi jammer. La perquisizione straordinaria - si legge su Giustizianewsonline, il notiziario web del ministero della Giustizia - ha fatto seguito a una serie di interventi recentemente realizzati nell'istituto salernitano per contrastare l'ingresso e lo spaccio di sostanze stupefacenti ma anche la detenzione illegale di apparecchi telefonici da parte dei detenuti.