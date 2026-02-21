Blitz del Ros la ' ndrina Commisso tra Siderno Stati Uniti e Canada | i nomi dei fermati
Un blitz del Ros ha portato all’arresto di sette persone legate alla ’ndrangheta, coinvolte tra Siderno, Stati Uniti e Canada. Le operazioni hanno colpito la cosca Commisso, nota per i traffici di droga e il riciclaggio di denaro. I carabinieri hanno sequestrato numerosi beni e arrestato sospetti affiliati. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia contro le attività criminali della famiglia. La cattura di questi uomini rappresenta un passo importante nella lotta alla mafia internazionale.
Nell’operazione antimafia coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, con il supporto investigativo dell'Fbi, ricostruita la struttura della cosca e le sue proiezioni internazionali L’inchiesta ha colpito i vertici e i principali affiliati della cosca Commisso, la cui “casa madre” è a Siderno, nella Locride. I risultati dell’operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa al comando provinciale dei carabinieri. Le indagini hanno inoltre messo in luce il forte radicamento sociale della cosca Commisso, capace di costruire una rete di relazioni tale da coinvolgere ampi strati della popolazione, diventando punto di riferimento anche per la risoluzione di controversie personali o per richieste di lavoro e favori. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Tensione tra Venezuela e Stati Uniti. Nel blitz per Maduro oltre 100 mortiLe recenti tensioni tra Venezuela e Stati Uniti si sono intensificate, con il blitz che ha causato oltre 100 vittime e il sequestro di due petroliere, una con bandiera russa.
Il blitz dei Carabinieri del Ros avviene in una clinica privata di PalermoQuesta sera i Carabinieri del Ros hanno fatto un blitz in una clinica privata a Palermo.
Blitz anti 'ndrangheta: sette fermi in CalabriaUn filo invisibile ma solidissimo lega la Locride al Nord America. Parte da Siderno, attraversa l'oceano e arriva fino ad Albany, passando per il Canada. È la mappa globale della 'Ndrangheta ricostrui ...
Aiutarono super latitante a nascondersi a Genova: chi sono i tre arrestatiSono Antonio Serratore, Domenico Ceravolo e Rocco Spagnolo i tre arrestati questa mattina su disposizione del gip di Genova con l'accusa di aver favorito Pasquale Bonavota, latitante e capo della ...
