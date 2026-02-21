Blitz del Nucleo ispettorato del lavoro in bar e bistrot | sanzioni e denunce
Il Nucleo ispettorato del lavoro di Grosseto ha condotto un blitz in diversi bar e bistrot della città, verificando rispetto delle norme di sicurezza e regolarità occupazionale. Durante le ispezioni, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato a sanzioni e denunce. Operazione che mira a contrastare il lavoro nero e a garantire maggiore tutela per i lavoratori. Le autorità continuano a monitorare attentamente il settore dei pubblici esercizi.
GROSSETO – Pugno duro dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Grosseto contro il sommerso e l’insicurezza nei pubblici esercizi. Una vasta operazione di controllo, che ha passato al setaccio bar e bistrot tra il capoluogo e le principali località marittime della provincia, ha portato alla luce un quadro di irregolarità diffuse, culminate in denunce, sospensioni di attività e sanzioni per oltre 14500 euro. Sotto la lente dei militari, coordinati dall’ispettorato territoriale e supportati dalle stazioni locali, sono finiti diversi locali. In un bar di Grosseto, gestito da un cittadino del Bangladesh, i carabinieri hanno riscontrato una totale inosservanza delle norme sulla sicurezza: i dipendenti lavoravano senza aver mai ricevuto la formazione obbligatoria né essersi sottoposti alla visita medica di idoneità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Sanzioni per oltre 9mila euro e una denuncia: blitz dei forestali e dell'ispettorato del lavoro in un impianto di rifiuti in Val di SangroUn'operazione dei forestali e dell'ispettorato del lavoro in un impianto di rifiuti in Val di Sangro ha portato a sanzioni superiori ai 9.
Blitz degli ispettori del lavoro nel Reggino: maxi sanzioni per Rsa, cantieri e negoziControlli a sorpresa degli ispettori del lavoro nel Reggino hanno portato alla luce irregolarità in vari settori, tra cui Rsa, cantieri e negozi.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Blitz contro il caporalato nel Bresciano, bambini di 8 anni al lavoro in un capannone: scoperti 23 irregolari; Sospeso locale notturno sulla costa teramana: irregolarità su sicurezza e lavoro, denunciato il titolare; Blitz dei Carabinieri del N.I.L. di Siena in un cantiere edile: denunciati due imprenditori; BLITZ DEI CARABINIERI, SOSPESO LOCALE NOTTURNO DELLA COSTA TERAMANA.
Blitz dei carabinieri in via Como e in centro a Varese: chiusi due esercizi, sanzioni per oltre 150mila euroOperazione congiunta di Carabinieri, nucleo Ispettorato del lavoro e Nas con un'unità cinofila schierata: oltre 30 persone identificate, due segnalate per droga alla prefettura. Scoperti e quattro l ... varesenews.it
Chiuso cantiere a Porlezza dopo il blitz dei CarabinieriMercoledì 11 Febbraio, i Carabinieri della Stazione di Porlezza, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro ... valtellinanews.it
Valchiavenna: maxi blitz nei locali pubblici, due chiusure Nas di Brescia e il Nucleo ispettorato del lavoro rilevano irregolarità a Novate. Lavoro nero e alimenti conservati male avrebbero comportato per i gestori sanzioni salate e il fermo dell’attività #laprovinci - facebook.com facebook