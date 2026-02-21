Blitz del Nucleo ispettorato del lavoro in bar e bistrot | sanzioni e denunce

Il Nucleo ispettorato del lavoro di Grosseto ha condotto un blitz in diversi bar e bistrot della città, verificando rispetto delle norme di sicurezza e regolarità occupazionale. Durante le ispezioni, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato a sanzioni e denunce. Operazione che mira a contrastare il lavoro nero e a garantire maggiore tutela per i lavoratori. Le autorità continuano a monitorare attentamente il settore dei pubblici esercizi.

GROSSETO – Pugno duro dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Grosseto contro il sommerso e l’insicurezza nei pubblici esercizi. Una vasta operazione di controllo, che ha passato al setaccio bar e bistrot tra il capoluogo e le principali località marittime della provincia, ha portato alla luce un quadro di irregolarità diffuse, culminate in denunce, sospensioni di attività e sanzioni per oltre 14500 euro. Sotto la lente dei militari, coordinati dall’ispettorato territoriale e supportati dalle stazioni locali, sono finiti diversi locali. In un bar di Grosseto, gestito da un cittadino del Bangladesh, i carabinieri hanno riscontrato una totale inosservanza delle norme sulla sicurezza: i dipendenti lavoravano senza aver mai ricevuto la formazione obbligatoria né essersi sottoposti alla visita medica di idoneità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Sanzioni per oltre 9mila euro e una denuncia: blitz dei forestali e dell'ispettorato del lavoro in un impianto di rifiuti in Val di SangroUn'operazione dei forestali e dell'ispettorato del lavoro in un impianto di rifiuti in Val di Sangro ha portato a sanzioni superiori ai 9.

Blitz degli ispettori del lavoro nel Reggino: maxi sanzioni per Rsa, cantieri e negoziControlli a sorpresa degli ispettori del lavoro nel Reggino hanno portato alla luce irregolarità in vari settori, tra cui Rsa, cantieri e negozi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.