Black History Month da Ribeiro a Kilomba

Durante il Black History Month, le edizioni Capovolte ripropongono due libri fondamentali del femminismo decoloniale, tra cui «Memorie della piantagione» di Grada Kilomba, con una nuova grafica. La scelta mira a valorizzare le voci delle donne nere e a stimolare la riflessione sui temi di razza e storia. La pubblicazione di queste opere si inserisce nel calendario dedicato alla memoria e alla lotta contro le ingiustizie. Le librerie stanno accogliendo le ristampe con interesse crescente.

In occasione del Black History Month, tornano in libreria per le edizioni Capovolte due pietre miliari del femminismo decoloniale, in una veste grafica rinnovata: «Memorie della piantagione» di Grada Kilomba (traduzione di Mackda Ghebremariam Tesfaù e Marie Moïse) e «Il luogo della parola» di Djamila Ribeiro (traduzione di Monica Paes, postfazione di Valeria Ribeiro Corossacz). Entrambi i libri sono arricchiti da contenuti inediti, tra cui la prefazione di Chimamanda Ngozi Adichie (per Ribeiro) e quella di Murphy Tomadin e Ronke Oluwadare (per Kilomba). Due saggi di due autrici della diaspora coloniale che si parlano dalle diverse sponde dell'Atlantico – si va dal Brasile a Capoverde.