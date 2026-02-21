Bimbo Napoli più gravi accuse indagati

10.30 Con il decesso del piccolo Domenico, si aggrava la posizione dei sei sanitari indagati (a cui a breve se ne dovrebbero aggiungere anche altri) i quali, in vista dell'autopsia che dovrebbe essere disposta a breve dalla Procura di Napoli, dovranno ora rispondere di un reato più grave, "omicidio colposo" al posto delle "lesioni colpose gravi" finora ipotizzate. Prossimo passo degli inquirenti: sequestro della salma del bimbo, autopsia, sequestro del cuore. E poi disporranno accertamenti medici sul caso.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trapianto di cuore danneggiato su un bimbo, sei sanitari indagati a NapoliSei sanitari sono indagati a Napoli per il trapianto di cuore su un bambino.

Il bimbo di Napoli è morto, si aggrava la posizione dei 6 indagatiIl decesso del bambino di Napoli è stato causato da un peggioramento irreversibile delle sue condizioni cliniche.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bimbo con cuore bruciato, il legale: Per ospedale Bambino Gesù non è più trapiantabile; Il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile, ma il medico vuole rioperarlo. La mamma: Non mollo; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Bimbo trapiantato con cuore bruciato, medici: 'Grave ma stabile'.

Cuore bruciato, il bimbo è gravissimo: il Cardinale Battaglia gli dà l'estrema unzioneIl bimbo di Napoli è gravissimo, il cardinale Battaglia gli dà l'estrema unzione. Sono sempre più gravi le condizioni del piccolo Domenico, bimbo di due anni e mezzo che due mesi fa è stato sottoposto ... lostrillone.tv

Bimbo trapiantato a Napoli, il piccolo Domenico è mortoIl bambino, a cui lo scorso 23 dicembre era stato trapiantato un cuore danneggiato, è morto questa mattina. Il piccolo era stato ritenuto in condizioni troppo gravi per essere sottoposto a un nuovo in ... varesenoi.it

"IL PICCOLO DOMENICO È MORTO" | Bimbo trapiantato, l'annuncio a Napoli | leggi --> https://www.teleone.it/2026/02/21/il-piccolo-domenico-e-morto-lannuncio-dallospedale-di-napoli/ - facebook.com facebook

Trapiantato a Bergamo il cuore inizialmente destinato al bimbo di Napoli. L'organo è andato a un piccolo di due anni #ANSA x.com