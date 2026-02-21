Bimbo Napoli più gravi accuse indagati
A Napoli, la morte del bambino Domenico ha complicato le accuse contro sei sanitari indagati. In attesa dell’autopsia, la procura potrebbe trasformare il reato da lesioni colpose gravi in omicidio colposo. La famiglia del piccolo si sta confrontando con questa svolta, che apre nuove questioni sulla responsabilità degli operatori sanitari. Presto altri medici potrebbero essere coinvolti nelle indagini, mentre la procura prosegue con gli accertamenti. La vicenda resta sotto i riflettori della cronaca locale.
10.30 Con il decesso del piccolo Domenico, si aggrava la posizione dei sei sanitari indagati (a cui a breve se ne dovrebbero aggiungere anche altri) i quali, in vista dell'autopsia che dovrebbe essere disposta a breve dalla Procura di Napoli, dovranno ora rispondere di un reato più grave, "omicidio colposo" al posto delle "lesioni colpose gravi" finora ipotizzate. Prossimo passo degli inquirenti: sequestro della salma del bimbo, autopsia, sequestro del cuore. E poi disporranno accertamenti medici sul caso.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
