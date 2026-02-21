Bimbo Napoli legale famiglia | si indaga per omicidio colposo

A Napoli, sei persone sono sotto indagine per la morte di un bambino dopo un trapianto di cuore. La procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo, dopo che il cuore donato si è rivelato danneggiato. Le verifiche si concentrano sulle responsabilità nel procedimento che ha portato alla morte del piccolo Domenico. La vicenda ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di vari operatori sanitari coinvolti nell’intervento. La procura prosegue con gli accertamenti.

Napoli, 21 feb. (askanews) – Per le sei persone indagate nell’ambito della morte del piccolo Domenico dopo il trapianto di un cuore risultato danneggiato, il reato ipotizzato passa da lesioni colpose a omicidio colposo. A riferirlo è l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo deceduto questa mattina all’ospedale Monaldi di Napoli. Il corpicino del bimbo è stato sequestrato per effettuare l’esame autoptico presso l’istituto di medicina legale del Policlinico e Petruzzi ha spiegato che nelle prossime ore ci sarà “una notifica dell’avviso di accertamento tecnico irripetibile”, depositerà “la copia del consulente medico legale di parte”, potrà “porre eventualmente dei quesiti, dopodiché la salma sarà dissequestrata e si potranno fare i funerali tra giovedì e venerdì”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Crans-Montana, si indaga per incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose, il bilancio delle vittime è ancora parzialeLa procura svizzera sta conducendo un’indagine per incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose in seguito alla tragedia al bar Le Constellation di Crans-Montana, avvenuta nella notte di Capodanno.

Crans-Montana, si indaga per omicidio colposoLa Procura di Roma ha avviato un’indagine per omicidio colposo in relazione alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera.

