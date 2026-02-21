Bimbo morto col cuore bruciato lettera da un futuro medico a Fanpage | Sbagliare è umano… ma fino a che punto?

Un bambino di nome Domenico è morto all’ospedale Monaldi di Napoli, con il cuore bruciato, due mesi dopo un trapianto. La causa sembra essere un grave errore medico che ha compromesso le sue condizioni. Una studentessa di medicina ha scritto una lettera a Fanpage, chiedendosi fino a che punto si può tollerare un errore umano in campo sanitario. La vicenda ha suscitato molte domande sulla responsabilità e sulla sicurezza in ospedale. La famiglia del bambino chiede risposte chiare.

