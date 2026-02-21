Bimbo morto col cuore bruciato lettera da un futuro medico a Fanpage | Sbagliare è umano… ma fino a che punto?
Un bambino di nome Domenico è morto all’ospedale Monaldi di Napoli, con il cuore bruciato, due mesi dopo un trapianto. La causa sembra essere un grave errore medico che ha compromesso le sue condizioni. Una studentessa di medicina ha scritto una lettera a Fanpage, chiedendosi fino a che punto si può tollerare un errore umano in campo sanitario. La vicenda ha suscitato molte domande sulla responsabilità e sulla sicurezza in ospedale. La famiglia del bambino chiede risposte chiare.
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una studentessa di medicina per il piccolo Domenico, morto all'ospedale Monaldi di Napoli due mesi dopo un trapianto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimbo col cuore “bruciato” dopo il trapianto, i medici: “Quadro drammatico anche per polmoni e reni”Un bambino ha subito gravi danni al cuore dopo il trapianto al Monaldi, a causa di complicazioni che hanno coinvolto anche polmoni e reni.
Trapianto col cuore “bruciato”, parla la mamma del bimbo: “L’abbiamo saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo”La mamma del bambino racconta che hanno saputo della condizione del cuore solo dai giornali.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bimbo con il cuore bruciato, iniziata la terapia del dolore: Resta attaccato all'Ecmo, eliminate le altre cure. La mamma: Non ci sono...; Trapiantato a Bergamo cuore inizialmente destinato a bimbo Napoli; In piazza per il bimbo trapiantato, veglia e fiaccolata. Presto nuovi indagati; Bambino col cuore bruciato, il Monaldi non staccherà l'Ecmo perché un secondo dopo si rischia la morte.
È morto il piccolo Domenico, il bimbo trapiantato a NapoliÈ morto il piccolo Domenico, il bimbo di due anni a cui è stato trapiantato un cuore gravemente danneggiato perché trasportato a contatto con del ghiaccio secco. Il suo cuore ha smesso di battere ... unionesarda.it
Morto il bambino col cuore bruciato a Napoli, la mamma di Domenico: Ora una Fondazione a lui dedicataSarà creata una fondazione in nome di Domenico, il bambino morto a Napoli dopo il trapianto di cuore bruciato. L'annuncio della mamma ... virgilio.it
Il bimbo di Napoli è morto, si aggrava la posizione dei 6 indagati. Da lesioni colpose a omicidio colposo, la salma verrà sequestrata per l'autospia #ANSA x.com
Il bimbo trapiantato a Napoli è morto. Lo ha reso noto l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi https://shorturl.at/K2A31 - facebook.com facebook