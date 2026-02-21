Bimbo con cuore bruciato le parole dei medici | Sta molto male siamo sconvolti

Un bambino con gravi ustioni al cuore ha subito un intervento complesso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I medici riferiscono che il suo stato è molto grave e che la sua condizione ha sconvolto il personale sanitario. La vicenda, che ha coinvolto un delicato percorso di cura, ha portato a un trapianto che potrebbe salvargli la vita. La famiglia aspetta con ansia notizie sulle prossime mosse dei medici.

Dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo arriva una vicenda complessa che intreccia un percorso clinico drammatico e un trapianto che ha dato una nuova possibilità di vita. Al centro c’è Domenico, bambino di due anni, seguito per una situazione medica giudicata estremamente grave, e un secondo piccolo paziente che ha ricevuto un cuore compatibile dopo un intervento eseguito nella notte tra il 18 e il 19 febbraio. I fatti si collocano nell’ambito dei trapianti pediatrici, con il coinvolgimento di più strutture sanitarie e specialisti, tra cui anche l’ospedale Monaldi di Napoli. Trapianto e condizioni di Domenico: quadro clinico e decisioni mediche.🔗 Leggi su Tvzap.it

Bimbo con il cuore bruciato, la definitiva decisione dei mediciDomenico, un bambino di soli due anni e mezzo, ha subito gravi ustioni al cuore a causa di un incidente domestico.

Bimbo con il cuore "bruciato", il bollettino dei medici: "Condizioni in rapido peggioramento"Il piccolo Tommaso, due anni, ha subito un trapianto di cuore danneggiato ed ora le sue condizioni si aggravano rapidamente.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.