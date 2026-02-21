Bimbo col cuore bruciato dall’ospedale la notizia drammatica | arrivati per l’estrema unzione
Un bambino con il cuore gravemente compromesso ha ricevuto l’estrema unzione all’ospedale Monaldi di Napoli questa mattina, causando grande preoccupazione tra i familiari. La causa del ricovero rimane sconosciuta, ma le condizioni del piccolo sono peggiorate rapidamente nelle ultime ore. I medici hanno tentato ogni possibile intervento, senza riuscire a salvarlo. La notizia si diffonde tra i residenti, mentre si attende una spiegazione ufficiale sulla situazione.
Le luci dell’alba non avevano ancora illuminato del tutto Napoli quando, intorno alle 5.30 di questa mattina 21 febbraio, nel reparto dell’ospedale Monaldi si è consumato un nuovo drammatico capitolo della vicenda che da giorni tiene con il fiato sospeso un’intera città. Le condizioni di Domenico, il bambino di due anni e mezzo sottoposto a un trapianto di cuore risultato poi gravemente compromesso, si sono improvvisamente aggravate. Secondo quanto si apprende, il piccolo sarebbe andato in arresto cardiocircolatorio, segnando un ulteriore e pesantissimo peggioramento di un quadro clinico già definito critico dai medici.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
“Sono appena arrivati”. Bimbo col cuore bruciato, poco fa la notizia dall’ospedale: cosa succede in questi minutiUn bambino di due anni, ricoverato al Monaldi di Napoli, ha subito un intervento di trapianto il 23 dicembre, ma il cuore risulta danneggiato.
Bimbo col cuore “bruciato”, la notizia dall’ospedale è arrivataUn bambino di due anni e quattro mesi ha subito gravi danni al cuore a causa di un incidente, e ora si trova in condizioni critiche in terapia intensiva.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il bimbo col 'cuore bruciato' è stabile ma grave. Al Monaldi arrivano gli ispettori del ministero; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Bimbo col cuore bruciato, per i medici del Monaldi il trapiano è ancora possibile: ma è corsa contro il tempo; Bambino con il cuore bruciato, faro sugli errori commessi a Bolzano.
Bimbo col cuore bruciato, come lo accompagnano alla morte: le ultime newsBimbo cuore bruciato dopo un trapianto non riuscito: avviata la pianificazione condivisa delle cure. Il dolore e l’appello della madre. notizie.it
Bimbo col cuore bruciato, il Comitato degli esperti si oppone al nuovo trapianto: Condizioni non compatibiliBrutte notizie dall'ospedale Monaldi di Napoli, il Comitato degli esperti ha dato parere negativo al nuovo trapianto per il bimbo col cuore bruciato ... virgilio.it
Sono peggiorate le condizioni del bimbo trapiantato con un cuore compromesso a Napoli. #Tg1 Gianvito Cafaro - facebook.com facebook