Bimbo col cuore bruciato dall’ospedale la notizia drammatica | arrivati per l’estrema unzione

Un bambino con il cuore gravemente compromesso ha ricevuto l’estrema unzione all’ospedale Monaldi di Napoli questa mattina, causando grande preoccupazione tra i familiari. La causa del ricovero rimane sconosciuta, ma le condizioni del piccolo sono peggiorate rapidamente nelle ultime ore. I medici hanno tentato ogni possibile intervento, senza riuscire a salvarlo. La notizia si diffonde tra i residenti, mentre si attende una spiegazione ufficiale sulla situazione.

Le luci dell'alba non avevano ancora illuminato del tutto Napoli quando, intorno alle 5.30 di questa mattina 21 febbraio, nel reparto dell'ospedale Monaldi si è consumato un nuovo drammatico capitolo della vicenda che da giorni tiene con il fiato sospeso un'intera città. Le condizioni di Domenico, il bambino di due anni e mezzo sottoposto a un trapianto di cuore risultato poi gravemente compromesso, si sono improvvisamente aggravate. Secondo quanto si apprende, il piccolo sarebbe andato in arresto cardiocircolatorio, segnando un ulteriore e pesantissimo peggioramento di un quadro clinico già definito critico dai medici.

