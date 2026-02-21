Bici crateri e misteri Stiamo usando così milioni di euro

Una vasta rete ciclabile si sviluppa in teoria, ma nella pratica presenta molte lacune e interruzioni. Milioni di euro vengono investiti per migliorare le piste, ma spesso mancano collegamenti efficaci tra i quartieri. La costruzione di alcune tratte si ferma a metà strada, lasciando ciclisti e pendolari senza alternative sicure. La gestione delle opere risulta frammentata, creando confusione tra cittadini e amministrazioni. Questa situazione fa sorgere dubbi sull’effettivo utilizzo delle risorse pubbliche.

Progetti monchi, guai sui tracciati. Abbiamo testato le piste e indagato sulla manutenzione: cosa sta succedendo Una rete ciclabile che cresce sulla carta, ma che sul territorio resta spesso incompleta, discontinua e affidata a competenze frammentate. È questa la fotografia che emerge analizzando lo stato delle ciclovie nella Città Metropolitana di Firenze, tra progetti finanziati solo in parte, manutenzione incerta e infrastrutture ancora lontane dall’essere un sistema organico. 6.500 euro al mq, sbarre e giardinieri: vi porto nella Cittadella dei ricchi fiorentini .🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Cortilia ha bruciato finora 40 milioni di euro, Andrea Colombo: “Ma stiamo invertendo la rotta”

Buche come crateri. Così cresce il pericolo per auto e scooter. Critica la MontefeltroLe buche sulle strade di Pesaro stanno diventando un pericolo crescente per auto e scooter.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.