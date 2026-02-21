Biblioteca Rodari Ampliamento in vista

La biblioteca comunale “Rodari” di Corciano si prepara a un ampliamento, grazie a un finanziamento ottenuto dalla Direzione generale Biblioteche del Ministero della Cultura. L’intervento prevede l’aggiunta di nuovi spazi e servizi, per migliorare l’esperienza degli utenti. Nei prossimi mesi, sarà avviato il progetto di ristrutturazione, che coinvolgerà anche l’acquisto di arredi e materiali didattici. La comunità locale attende con entusiasmo questa fase di sviluppo.

CORCIANO - La biblioteca comunale "Rodari" si rinnova grazie a un contributo economico della Direzione generale Biblioteche del Ministero della Cultura. I fondi, ottenuti tramite bando, saranno investiti per potenziare il patrimonio librario e sostenere l' editoria locale, consolidando il ruolo della struttura come presidio culturale e civico. L'intervento toccherà tutte le fasce d'età. Per i più piccoli (0-6 anni) è previsto il rinnovo quasi integrale degli albi illustrati, mentre la sezione ragazzi (6-14 anni) vedrà l'aggiornamento dei grandi classici e un deciso ampliamento della dotazione di Manga e Graphic Novel.