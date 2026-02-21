Biathlon oggi Olimpiadi 2026 | orario mass start femminile tv streaming pettorali di partenza

Oggi, sabato 21 febbraio, sulla pista di Anterselva si svolge la mass start femminile di biathlon, ultima gara del programma alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La competizione coinvolge le atlete con i pettorali di partenza e sarà trasmessa in diretta in tv e streaming. La gara si tiene in un momento cruciale delle Olimpiadi e attira l’attenzione di appassionati e sportivi da tutto il mondo. Le atlete si preparano a dar vita a una sfida intensa.

© Oasport.it - Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario mass start femminile, tv, streaming, pettorali di partenza

Oggi, sabato 21 febbraio, andrà in scena sulle nevi di Anterselva la mass start femminile, gara di chiusura del programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un prova che farà calare il sipario sull’esperienza a Cinque Cerchi di questa disciplina, in un format che si preannuncia altamente spettacolare. Quattro i poligoni da affrontare e, come sempre, sarà richiesto il giusto mix tra velocità sugli sci stretti e precisione nelle serie di tiro. L’Italia fa affidamento su Lisa Vittozzi, su tutte. La sappadina, reduce dall’oro nell’inseguimento femminile, vuole dimostrarsi all’altezza della situazione e lasciare il segno in quest’ultima gara.🔗 Leggi su Oasport.it Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario mass start maschile, tv, streaming, pettorali di partenzaOggi, venerdì 20 febbraio, si svolge la mass start maschile di biathlon ad Anterselva, evento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario individuale femminile, tv, streaming, pettorali di partenzaOggi ad Anterselva si disputa la gara di biathlon femminile individuale. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lisa Vittozzi oro nel biathlon inseguimento a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; Quando il biathlon oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario sprint maschile, streaming, pettorali di partenza; Olimpiadi 2026, i risultati di oggi: Italia bronzo nella staffetta uomini 5000 short track; Italia, che bellezza: argento nella staffetta mista! Oro alla Francia. Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: attesa per il biathlonI Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Oggi finali di freestyle (ski cross femminile, halfpipe maschile, salti maschile), biathlon (con speranz ... tg24.sky.it Quando il biathlon oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario mass start maschile, startlist, streamingOggi, venerdì 20 febbraio, andrà in scena sulle nevi di Anterselva la mass start maschile, gara facente parte del programma del biathlon alle Olimpiadi ... oasport.it Oggi più che mai, siamo tutti Tommaso Giacomel! #biathlonfamily #giacomel #olympics #biathlon x.com Finali, semifinali e serata caldissima nello short track: oggi si assegnano medaglie pesanti tra halfpipe, biathlon, pattinaggio velocità e staffetta 5000 m Occhi puntati anche su hockey e curling… sarà una giornata tutta da vivere! Salva il programma e pre - facebook.com facebook