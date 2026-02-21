Biathlon oggi in tv Olimpiadi 2026 | orario mass start femminile streaming pettorali di partenza

Il biathlon si svolge oggi a Anterselva, dove si tiene la gara masstart femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La competizione rappresenta l’ultima prova del programma sportivo, con le atlete pronte a dare il massimo sulla neve. La gara inizia alle ore 14:30, con le donne che si contendono i pettorali di partenza. La diretta sarà visibile in tv e in streaming, attirando l’attenzione degli appassionati.

Oggi, sabato 21 febbraio, andrà in scena sulle nevi di Anterselva la mass start femminile, gara di chiusura del programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un prova che farà calare il sipario sull’esperienza a Cinque Cerchi di questa disciplina, in un format che si preannuncia altamente spettacolare. LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 Quattro i poligoni da affrontare e, come sempre, sarà richiesto il giusto mix tra velocità sugli sci stretti e precisione nelle serie di tiro. L’Italia fa affidamento su Lisa Vittozzi, su tutte. La sappadina, reduce dall’oro nell’inseguimento femminile, vuole dimostrarsi all’altezza della situazione e lasciare il segno in quest’ultima gara.🔗 Leggi su Oasport.it

Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario mass start femminile, tv, streaming, pettorali di partenzaOggi, sabato 21 febbraio, sulla pista di Anterselva si svolge la mass start femminile di biathlon, ultima gara del programma alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario mass start maschile, tv, streaming, pettorali di partenzaOggi, venerdì 20 febbraio, si svolge la mass start maschile di biathlon ad Anterselva, evento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.